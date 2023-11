Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mindestes neun Einbrüche in Pkw/ Spendenbetrug

Iserlohn-Letmathe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag gab es mindestens neun Einbrüche in Pkw. Unbekannte durchwühlten Pkw an der Oberen Hüttenwiese (schwarzer Passat), Kühlingstraße (roter Peugeot 306), Grürmannsheider Straße (grauer Golf), Heimbergweg (grauer Golf), Leopold-Schütte-Weg (schwarzer BMW und schwarzer Audi A 3), Untergrüner Straße (weißer Renault Clio), Lasbecker Weg am Sportplatz (weißer Toyota Yaris) und Wulfeistraße (Citroen Jumper). An einigen der Fahrzeuge wurden Scheiben eingeschlagen. Nicht in allen Wagen fanden der oder die Täter Beute. Er oder sie entwendeten Kleingeld, Schlüssel, eine Sporttasche mit Schuhen, Ausweis, Führerschein und AirPods, einen 3-D-Drucker-Zubehör sowie ein Kamerastativ. Am Freitagabend in der folgenden Nacht ist ein Unbekannter außerdem in eine Garage und eine Gartenlaube auf einem Grundstück am Heimbergweg eingedrungen und entwendete aus der Laube und einem in der Garage geparkten Fahrzeug diverse Gegenstände, darunter eine Stihl-Motorsäge, einen Einhell-Rasenkantenschneider sowie zwei 30 bis 40 Kilo schwere Stahlwinden.

Eine 27-jährige, in Hagen gemeldete Frau sammelte am Samstagmorgen an der Hagener Straße unter einem Vorwand Spenden. Als die Polizei eintraf, versteckte sie ihr Klemmbrett samt Spenderliste unter einem fremden Fahrzeug. Die Polizei stellte Brett und Spenderliste sicher und schrieb eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Betrugs. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell