Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Whiskey-Diebe flüchten durch Fenster und verletzten Ladendetektiv/ "Hallo-Papa"-Trick/ Notruf missbraucht

Lüdenscheid (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Freitag um 13.30 Uhr in einem Discounter an der Kölner Straße zwei Männer beim Diebstahl von Whiskey. Er nahm sie vor dem Geschäft in Empfang und brachte sie zurück in das Büro des Ladens. Dort nutzten sie einen Augenblick aus, in denen der Detektiv mit den Mitarbeitern sprach, aus einem Fenster zu klettern. Der Detektiv hielt einen der beiden fest, wurde dabei mit durch das Fenster gezogen und stürzte auf der anderen Seite auf die Straße. Auf der Straße nahm der verletzte Detektiv die Verfolgung wieder auf und konnte einen der beiden Männer erneut festhalten. Der andere flüchtete über die Kölner Straße. Die Polizei nahm den 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und ermittelt wegen eines gewerbsmäßigen Ladendiebstahls sowie vorsätzlicher einfacher Körperverletzung.

Ein Vater hat am Samstag vermeintlich seiner Tochter aus der Patsche geholfen, tatsächlich jedoch Geld an Betrüger überwiesen. Er wurde Opfer der klassischen "Hallo Papa/Hallo Mama"-Masche. Die Täter verschicken wahllos SMS oder Messenger-Nachrichten an x-beliebige Handynummern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand bei dieser Anrede angesprochen fühlt, ist groß. In diesem Fall dachte der 60-Jährige, seine Tochter bitte um Hilfe. Der Betrüger schrieb die übliche Lügengeschichte vom kaputten Handy, der neuen Telefonnummer und der Geldnot. Damit es ganz schnell gehe, brauche sie das Geld per Echtzeitüberweisung. Der 60-Jährige bat einen Freund um die Überweisung. Als der Betrüger merkte, dass er ein Opfer gefunden hatte, forderte er gleich auch noch eine weitere Überweisung. Die unterließ der Vater jedoch und erstattete Anzeige.

Eine 21-jährige Frau alarmierte am Samstagabend Feuerwehr und Polizei und behauptete, an der Overbergstraße würden Papiercontainer brennen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte kein Feuer. Der Anruf wurde zurückverfolgt und führte zu der 21-jährigen, bereits mehrfach u.a. wegen Notruf-Missbräuchen in Erscheinung getretenen Frau. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell