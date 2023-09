Ulm (ots) - Am Freitag gegen 11:45 Uhr fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot 307 auf der Albert-Einstein-Allee in Richtung Berliner Ring. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er vor dem nicht erlaubten Linksabbiegen in die Staudingerstraße das Verkehrszeichen "Verbot des Wendens" und kollidierte in der Folge mit einer von hinten herannahenden Straßenbahn. Hierbei wurde der 72-Jährige leicht verletzt. An den ...

