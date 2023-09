Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Lkw entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Ulm (ots)

Eine 86 Jahre alte Frau musste am Freitag gegen 14:45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kanalstraße beim Rechtsabbiegen in die Seestraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein von hinten herannahender Lkw wollte den Fiat der älteren Dame links überholen, kam aber vermutlich aufgrund Gegenverkehrs zu weit nach rechts, so dass er an dem Fiat entlangstreifte. An dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Lkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt und ohne Anzuhalten von der Unfallstelle in Richtung Aalen. Zeugen, die Hinweise zum Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Heidenheim (Tel.: 07321/322430) in Verbindung zu setzen.

