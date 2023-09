Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ringschnait - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen um 04:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Biberach auf der B 312 in Ringschnait einen 24 Jahre alten Fahrer eines VW. Da der junge Mann stark nach Alkohol roch, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der den Verdacht der Polizisten untermauerte. Der Test zeigte ein Ergebnis über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert an, weshalb dem 24-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte die Untersuchung der erhobenen Blutprobe das Ergebnis des Atemalkoholtests bestätigen, muss der VW-Fahrer mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

