Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Diebstahl/ Einbrüche in Pkw

Menden (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag wurden aus einem Garten an Klettenweg zwei E-Scooter gestohlen. Sie waren nach Angaben der Eigentümer mit einer Kette an einem Rohr befestigt.

Am Samstagmorgen zwischen 1 und 9.40 Uhr wurden an der Freiherr-vom-Stein-Straße die Seitenscheiben zweier Pkw eingeschlagen. So konnte ein Unbekannter Bargeld aus dem Fahrzeugen stehlen. (cris)

