BPOLI S: Geschädigte gesucht - mutmaßliche Taschendiebe vorläufig festgenommen

Esslingen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Sonntag (21.01.2024) am Bahnhof in Esslingen eine 55-jährige Reisende geschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die geschädigte Frau gegen 13:35 Uhr am Treppenaufgang zum Bahnsteig 3, als ihr der Unbekannte aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben soll. In ...

