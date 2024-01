Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannter schlägt Reisende ins Gesicht

Esslingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Sonntag (21.01.2024) am Bahnhof in Esslingen eine 55-jährige Reisende geschlagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die geschädigte Frau gegen 13:35 Uhr am Treppenaufgang zum Bahnsteig 3, als ihr der Unbekannte aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben soll. In Folge des Schlages stürzte die 55-Jährige offenbar und fiel auf den Hinterkopf. Der mutmaßliche Täter, der als 40 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird, flüchtete noch vor Eintreffen der alarmierten Landespolizei in unbekannte Richtung. Er soll mit einer dunklen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Durch den Vorfall wurde die Reisende nach bisherigen Kenntnissen leicht verletzt und ihre Brille beschädigt. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

