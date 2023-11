Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Großenbrode/Heiligenhafen

Polizeistation Großenbrode vorübergehend nicht besetzt

Lübeck (ots)

Aufgrund von kurzfristig notwendig gewordenen Arbeiten im Gebäude der Polizeistation Großenbrode ist bis zum 15. November 2023 kein Dienstbetrieb in dem Gebäude möglich. Die Polizeistation wird in diesem Zeitraum nicht besetzt sein.

Die Mitarbeiter der Polizeistation Großenbrode versehen ihren Dienst in diesem Zeitraum am Standort Heiligenhafen (Polizeirevier Heiligenhafen), bleiben aber weiterhin für den Schutzbereich der PSt. Großenbrode wie üblich ansprechbar. Ein entsprechendes Hinweisschild mit dem Verweis auf das Polizeirevier Heiligenhafen ist am Dienstgebäude der PSt. Großenbrode angebracht.

Die telefonische Erreichbarkeit erfolgt dann ebenfalls über das Polizeirevier Heiligenhafen unter der Rufnummer 04362 - 5037-0.

