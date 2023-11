Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Entsorgte Blumenkübel musste wieder mitgenommen werden

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (01.11.) wurde der Polizei ein Sprinter gemeldet, der vier Blumenkübel samt Inhalt am Fahrbahnrand im Stadtteil Buntekuh abgeladen haben sollte. Das Fahrzeug sowie die Insassen konnten angetroffen werden und mussten die abgestellten Kübel wieder mitnehmen.

Gegen 21:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie beim Spazierengehen in der Straße "Bei den Obstgärten" auf vier befüllte Blumenkübel getroffen sei. Diese standen teilweise direkt am Fahrbahnrand oder versteckt im Unterholz. Außerdem habe sie einen weißen Sprinter beobachtet, der sich kurz nach ihrem Erscheinen vom Abstellort entfernt habe. Die informierten Beamten des 2. Polizeireviers konnten aufgrund des übermittelten Kennzeichens den besagten Sprinter auf dem Gelände einer naheliegenden Tankstelle feststellen. Bei der Befragung der drei Insassen konnten die Polizisten Anhaltspunkte erlangen, sodass davon ausgegangen werden konnte, dass die Kübel von ihnen am Einsatzort abgestellten wurden. Die drei Lübecker mussten die entsorgten Blumenkübel wieder einladen und konnten nach Abschluss der Maßnahmen weiterfahren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

