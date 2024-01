Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen (28.01.2024)kam es zu einem größeren Polizeieinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof. Gegen 11:10 Uhr wurden der Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehrere verdächtige Personen am Stuttgarter Hauptbahnhof gemeldet. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei sperrten daraufhin den Hauptbahnhof ab und führten die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen durch. Auch der Zugverkehr wurde für fast eine Stunde eingestellt. Hierbei waren eine große Anzahl an Einsatzkräfte mit der entsprechenden Ausstattung vor Ort. Während des Einsatzes konnten drei Personen festgestellt und den notwendigen polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. Nach Abschluss des Einsatzes konnten der Hauptbahnhof, sowie der Zugverkehr wieder freigegeben werden. Die Landespolizei hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt übernommen.

