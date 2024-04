Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Wände mit Farbe beschmiert

Polizei sucht Zeugen

Otzberg (ots)

Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (31.3.) insgesamt drei Wände im Ortsteil Lengfeld und Nieder-Klingen mit Farbe beschmierten, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Ein Schaden über mehrere hundert Euro verursachten die bislang unbekannten Täter, als sie im Zeitraum zwischen 23 und 8 Uhr eine Mauer in der Schützenstraße in Legfeld und jeweils eine Hauswand in der "Krumme Straße" und in der Straße "Steingärten" in Nieder-Klingen mit Farbe beschmierten. Da die Schmierereien unter anderem ein Hakenkreuz und Naziparolen darstellen, hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

