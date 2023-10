Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - 88-Jähriger verstirbt bei Radunfall

Heidelberg (ots)

Am Montagabend ereignete sich gegen 18.26 Uhr in der Rahmengasse in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 88-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt stürzte und im weiteren Verlauf verstarb. Durch herbeieilende Ersthelfer wurden noch umgehend Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes eingeleitet. Dennoch konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Beobachtungen des Sturzgeschehens von Zeugen lassen eine medizinische Ursache des Sturzes möglich erscheinen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell