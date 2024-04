Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schneller Fahndungserfolg nach Einbrüchen

Zwei Verdächtige in Haft

Darmstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.03.), ereigneten sich im Bereich des Edelsteinviertels mehrere Einbrüche. Anschließend flohen die Täter zu einem weiteren Tatort in das Verlegerviertel. Telefonisch meldete sich eine Zeugin, die drei Personen dabei beobachtete, wie sie an verschiedenen Autotüren hantierten. In der folgenden Fahndung konnten drei Männer im Alter zwischen 26 und 42 Jahren vorläufig festgenommen werden. Sie waren mit einem Transporter unterwegs, der vollgeladen war mit Reifen, hochwertigen Pedelecs und E-Bikes. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei das Diebesgut weitestgehend zuordnen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich nach aktuellem Stand auf mindestens 10.000 Euro. Die Tatverdächtigen stehen demnach im Verdacht an mehreren Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Aufgrund des Ermittlungsergebnisses konnte die Staatsanwaltschaft für alle Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl beantragen. Die richterliche Vorführung am Karfreitag führte dazu, dass zwei der Tatverdächtigen in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurden. Bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

