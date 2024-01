POL-K: 240124-4-K Autofahrer nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt - Korrektur

Köln (ots) - Am Mittwochmittag (24. Januar) ist ein 24 Jahre alter VW-Fahrer in Köln-Lindenthal gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Aachener Straße/ Oskar-Jäger-Straße mit einer Stadtbahn der Linie 7 kollidiert. Der junge Mann wurde in seinem Auto, das durch den Zusammenstoß auf das Dach gekippt war, eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn mit ...

mehr