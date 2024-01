Polizei Köln

POL-K: 240124-2-K Autofahrer nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (24. Januar) ist ein 24 Jahre alter VW-Fahrer in Köln-Lindenthal gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Aachener Straße/ Oskar-Jäger-Straße mit einer Stadtbahn der Linie 7 kollidiert. Der junge Mann wurde in seinem Auto, das durch den Zusammenstoß auf das Dach gekippt war, eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge war der Mann auf der Aachener Straße zunächst parallel zu der Bahn unterwegs, als er an der Ampel der Kreuzung unmittelbar vor der Bahn nach links abgebogen sein soll. Ob die Ampel für ihn in diesem Moment rot oder grün anzeigte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Für die Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Aachner Straße stadtauswärts komplett, stadteinwärts teilweise für etwa eineinhalb Stunden. (as/kk)

