Polizei Köln

POL-K: 240124-1-K 24-Jähriger nach Diebstahl mit Schreckschusspistole festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (23. Januar) einen 24-jährigen Mann aus der Schweiz in einem Baumarkt in Köln-Kalk festgenommen. Der 24-Jährige wurde bei dem Versuch, einen Werkzeugkoffer zu entwenden, durch einen aufmerksamen Ladendetektiv erwischt. Als dieser ihn auf den Diebstahlsversuch ansprach, zückte der Schweizer eine Schreckschusspistole und bedrohte den Angestellten, der den Angreifer jedoch überwältigte und die Polizei alarmierte. Bei der Durchsuchung des Mannes sowie seines auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt abgestellten Mercedes stellten die Beamten mehrere augenscheinlich gefälschte Ausweisdokumente sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige im Verdacht steht, den Mercedes am 22. Januar in der Schweiz gestohlen zu haben. Der Festgenommene soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (ja/cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell