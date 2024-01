POL-K: 240123-3-K 61-Jährige stürzt in Bus - Unfallverursacher flüchtig

Köln (ots) - Am Samstag (30. September 2023) soll ein junger, schlanker Unbekannter mit schwarzen Haaren und Oberlippenbart in einem Bus der Linie 152 an der KVB-Haltestelle Keupstraße in Mülheim versucht haben, einem Kölner (31) dessen Spielekonsole gewaltsam zu entreißen. Vor dem Angriff gegen 15 Uhr hatte der Geschädigte die Playstation in Porz gekauft und war ...

