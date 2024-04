Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tasche entwendet - PKW übersehen - Gestürzter Radfahrer

Aalen (ots)

Aalen: Tasche entwendet

Am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr stellte ein 49-jähriger Mann eine Reisetasche mit Rollen am Gleis 1 am Bahnhof ab und begab sich kurzzeitig zum Ticketautomaten. Als er wenige Minuten später an das Gleis zurückkehrte, war seine Tasche nicht mehr da. In der Tasche befanden sich ein neues iPhone 13, diverse Bekleidungsstücke sowie etwa 600 Euro Bargeld. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen: PKW übersehen

Am Donnerstag um kurz vor 16.30 Uhr wollte eine 26-jährige Audi-lenkerin von einem Firmenparkplatz in die Obere Bahnstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen Ford, dessen 56-jährige Fahrerin die Obere Bahnstraße in Richtung Julius-Bausch-Straße befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Am Donnerstagabend um kurz nach 21 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd ein verletzter Radfahrer im Bereich der Buchstraße / Baldungsstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 25-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt war und sich dabei verletzt hatte. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem die Atemalkoholüberprüfung einen Wert von über 2,7 Promille ergab, wurde bei dem Radfahrer im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

