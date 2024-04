Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mutlangen (B298): Rotlicht missachtet

Aalen (ots)

Ein 40-jähriger Fahrer eines Ford fuhr am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der B298 von Spraitbach kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Als er nach links in Richtung Mutlangen abbog, missachtete er das Rotlicht und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 23-jährigen Renault-Fahrer. Infolgedessen wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, was zu einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro führte.

Nach ersten Erkenntnissen wurden sowohl der Ford- als auch der Renault-Fahrer schwer verletzt. Eine weitere 44-jährige Unfallbeteiligte erlitt leichte Verletzungen.

Insgesamt waren vier Streifenwagenbesatzungen, drei Rettungswagen, zwei Notärzte und 22 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr im Einsatz.

Die Unfallaufnahme ist derzeit im Gange. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch unklar, weshalb von der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Sachverständiger beauftragt wurde.

Die rechte Fahrbahn von Spraitbach kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd ist wieder befahrbar. Auf der L1156, von Lindach kommend zwischen dem Kreisverkehr L1156/Lindauer Straße und B298, gibt es eine Vollsperrung. Eine Umleitung ist ab dem Kreisverkehr Lindauer Straße ausgeschildert.

