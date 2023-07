Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Kurzen Straße in 17034 Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 16.07.2023 gegen 20:25 zeigte die 37-jährige serbische Geschädigte bei der Polizei an, dass unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr gewaltsam in ihre Wohnung in der Kurzen Straße in 17034 Neubrandenburg eingedrungen sind. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung und entwendeten Bargeld und Goldschmuck in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtet die Täter in unbekannter Richtung. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell