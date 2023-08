Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Urkundenfälschung

Delmenhorst (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Geschwindigkeitsüberschreitung

Am Samstag, 05.08.2023, führte eine Streifenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Bremen mit einem Videomessfahrzeug eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Im Rahmen dieser Überprüfung wurde gegen 19:35 Uhr ein Pkw-Anhänger Gespann aus Spanien mit einer Überschreitung der Geschwindigkeit um 26 km/h festgestellt. Der Kontrollort liegt im Bereich der Gemarkung Wildeshausen, Landkreis Oldenburg.

Bei einer weiteren Überprüfung des 22 Jahre alten Fahrers aus Spanien wurde festgestellt, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination besitzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe 1000,- Euro erhoben und auch einbehalten. Dem jungen Mann aus Spanien wurde zudem die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuggespann in der vorhandenen Konstellation untersagt.

Urkundenfälschung

Ebenfalls am Samstag stellte führte gegen 16:45 Uhr eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn die Kontrolle ein Pkw aus Bremen auf dem Parkplatz "Bakumer Wiesen" an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen durch. Kontrollort ist die Gemarkung Bakum, Landkreis Vechta.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugscheines und auch der TÜV-Plakette am Kennzeichen wurden Merkmale festgestellt, die auf eine Fälschung beider Gegenstände hindeuteten. Sowohl der Fahrzeugschein als auch das Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den 25 Jahre alten Fahrer und auch Halter des Fahrzeuges aus Bremen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell