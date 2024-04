POL-BOR: Borken - Werkzeug aus Gartenhütte entwendet

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Minervastraße; Tatzeit: 20.04.2024, zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr; Unbekannte drangen am Samstag gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung auf der Minervastraße ein. Zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr hatten sie sich an einem auf "Kipp" stehenden Fenster zu schaffen gemacht und einen Schlüsselbund aus der Wohnung gestohlen. Mit diesem öffneten sie ein im Innenhof angekettetes Pedelec ...

