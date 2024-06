Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unter Alkoholeinfluss auf Frankfurter Straße in Geländer gekracht: Unfallfahrer wird dank Zeuge gestellt

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Die schnelle Mitteilung eines aufmerksamen Unfallzeugen führte in der Nacht zum heutigen Freitag dazu, dass der Fahrer eines Kleintransporters, der mit seinem Wagen auf der Frankfurter Straße in ein Geländer gekracht und anschließend geflüchtet war, nach kurzer Zeit von der Polizei ausfindig gemacht werden konnte. Wie sich herausstellte, war der Mann offenbar erheblich alkoholisiert am Steuer des Fahrzeugs unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm rund 2 Promille. Aus diesem Grund musste er eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Wie die von dem Zeugen wegen des Unfalls in der vergangenen Nacht gerufenen Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 1:10 Uhr in der Nacht. Der später festgenommene 33-Jährige aus Kassel steht im Verdacht, mit einem Sprinter auf der Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs gewesen zu sein und unmittelbar hinter der Tischbeinstraße aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben. Der Kleintransporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Geländer, welches als Abtrennung von Straße und Gehweg im Bereich der dortigen Bordsteinkante verläuft. An dem Straßengeländer war ein erheblicher Sachschaden entstanden. Aber auch der Sprinter hatte ordentlich etwas abbekommen. Etwa 500 Meter weiter war die Fahrt des Unfallverursachers beendet, da am Fahrzeug ein Reifen geplatzt war und Kühlflüssigkeit auslief. Dank der Beobachtungen und Mitteilungen des Zeugen nahm eine Streife auf einem dortigen Tankstellengelände nur kurz nach dem Unfall den 33-Jährigen fest. Nun dauern die Ermittlungen gegen ihn an. Der Sachschaden des Unfalls wird auf 15.000 Euro an dem Kleintransporter und auf 3.000 Euro am Geländer geschätzt.

