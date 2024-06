Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisstensuche nach 80-Jährigem dauert an - #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Dienstag (25. Juni) lief eine Vermisstensuche nach einem 80-jährigen dementkranken Mann in Siegen an. Der Senior ist aufgrund weiterer Erkrankungen auf wichtige Medikamente angewiesen.

Die Polizei berichtete bereits hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5809613

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Mantrailer, Polizeihubschrauber, Drohneneinsatz und starken Kräften, die durch die Feuerwehr und DLRG unterstützt wurden, verlief die Suche bislang negativ. Nach bisherigen Hinweisen im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung dürfte der Mann gestern gegen 12:40 Uhr im Bereich Achenbacher Straße / Hubertusweg und gegen 16:10 Uhr im Bereich der Unteren Wellersbergstraße in der Nähe des dortigen Wellersbergparks gesehen worden sein.

Hier noch Mal die Personenbeschreibung des Vermissten:

- ca. 170 cm groß

- dünn

- auffallend leicht gebeugte Körperhaltung

- sehr blasse Haut

- weiße kurze Haare (Haarkranz)

- trägt einen weinroten Pullover

- hinten offene Slipperschuhe

Ein Foto des Vermissten kann über den nachfolgenden Link des Fahndungsportals eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/139150

Die Polizei wird heute die Suchmaßnahmen mit starken Kräften fortsetzen.

Die Einsatzkräfte erhoffen sich weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise bitte per Notruf 110 oder über die Rufnummer 0271/7099-0 der Polizei melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell