Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Sonntag, den 19.05.2024 gegen 21:45 Uhr stellten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld einen E-Scooter-Fahrer in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in Heilbad Heiligenstadt fest. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle reagierte der Drogenvortest beim 33-jährigen Fahrzeugführer positiv, sodass im Weiteren eine Blutentnahme im Eichsfeld Klinikum durchgeführt und dem Herren die Weiterfahrt untersagt wurde.

