Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnmobil in Kirchditmold und Mercedes CLA 220 in Fuldabrück gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel und Fuldabrück:

Zu zwei Fahrzeugdiebstählen, die sich in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel-Kirchditmold und in Fuldabrück-Dörnhagen ereigneten, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen. Ob die beiden Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang nicht bekannt.

Zunächst hatte sich der Besitzer des Wohnmobils in der Nacht um 1:45 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines dunkelblauen Citroen Pössl festgestellt hatte. Letztmalig gesehen worden war das in der Straße "Riedwiesen" abgestellte Wohnmobil am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr. Von dem acht Jahre alten Fahrzeug im Wert von ca. 40.000 Euro fehlt trotz der europaweiten Fahndung bislang jede Spur.

Den schwarzen Mercedes CLA 220, Baujahr 2015, im Wert von ca. 20.000 Euro hatten Autodiebe im Milanring in Fuldabrück-Dörnhagen gestohlen. In diesem Fall lässt sich die Tatzeit bislang nur auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und heute Morgen, 8:00 Uhr, eingrenzen. Auch dieses Fahrzeug konnte bei der bisherigen Fahndung noch nicht aufgefunden werden.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Diebstähle gemacht hat und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell