POL-KS: Dreister Diebstahl von E-Zigaretten an Tankstelle: Hinweise auf unbekanntes Täter-Trio erbeten

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nach einem dreisten Diebstahl von E-Zigaretten an einer Tankstelle in der Fuldastraße in Baunatal-Hertingshausen, der sich am gestrigen Donnerstagabend ereignete, erbitten die Ermittler der EG 2 der Kasseler Polizei Zeugenhinweise auf die drei unbekannten Täter. Ereignet hatte sich die Tat in dem Verkaufsraum der Tankstelle gegen 19:15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte einer der Täter die Verkäuferin ab, indem er eine Tüte Süßigkeiten auf den Verkaufstresen legte. Währenddessen nahmen seine beiden Komplizen blitzschnell zahlreiche Einweg-E-Zigaretten aus einem Pappaufsteller, bevor sie zu zu dritt nach draußen flüchteten. Eine 45-jährige Kundin, die zu diesem Zeitpunkt im Verkaufsraum stand und den dreisten Diebstahl beobachtet hatte, versuchte noch, sich den Dieben in den Weg zu stellen, wurde aber von einem der Täter zur Seite gedrängt. Die drei Männer sollen anschließend zum Parkplatz des Einkaufszentrums gelaufen sein, wo sie in ein dunkles Auto stiegen und in unbekannte Richtung davonfuhren. Die sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg.

Die drei Täter werden als 35 bis 45 Jahre alte und schlanke Männer beschrieben, die sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben sollen. Zwei von ihnen hatten kurze dunkle Haare, der dritte Komplize kurze dunkelblonde Haare. Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Diebstahl im Bereich des Einkaufszentrums gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

