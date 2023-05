Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mann nach Bedrohung in Polizeigewahrsam

Horgenzell/Landkreis Ravensburg (ots)

Die Drohung eines 59 Jahre alten Mannes an seinen Bekannten hatte am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz hatte zur Folge. Aus privaten Zwistigkeiten drohte der 59-Jährige gegen 17.45 Uhr dem Bekannten mit einem langen Küchenmesser auf dessen Grundstück. Nach lautstarkem Streit ging der 59-Jährige zurück zu seiner Anschrift in einem Teilort von Horgenzell, während sein 43 Jahre alter Kontrahent die Polizei verständigte. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte und bedrohte der 59-Jährige massiv mit dem Tod und gab vor, mehrere Waffen im Haus zu haben.

Da davon ausgegangen werden musste, dass von dem augenscheinlich alkoholisierten und völlig in Rage geratenen Mann ein hohes Gefahrenpotential ausging und die Art der Bewaffnung nicht eingeschätzt werden konnte, wurde neben weiteren Polizeikräften auch die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Ravensburg sowie eine Verstärkung durch eine Spezialeinheit des Landes hinzugezogen. Diese Spezialeinheit, die mit einem Hubschrauber an den Einsatzort verlegte, nahm den Mann gegen 23.15 Uhr an seiner Wohnanschrift fest. Er leistete keinen Widerstand und wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Das lange Küchenmesser, mit dem er die Beamten sowie den 43-Jährigen bedroht hatte, nahm die Polizei ebenfalls mit. Ob sich weitere Waffen im Besitz des Mannes befinden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

