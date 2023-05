Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nachdem sie am 9. Mai auf der Landesstraße 288 bei Schlegel mit einem Pkw zusammengestoßen und schwer verletzt worden ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5506106), ist eine 71 Jahre alte Pedelec-Lenkerin am vergangenen Pfingstwochenende im Krankenhaus verstorben. Die Frau erlag am Samstag ihren Verletzungen.

Ravensburg

Stromkabel von Karussell gestohlen

Ein Dieb hat in der Nacht zum Montag das Stromkabel eines Karussells, das auf dem Gelände des Pfingstfestes Schmalegg aufgebaut ist, gestohlen. Zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 9 Uhr baute der Täter das etwa 50 Meter lange Silikonstromkabel ab und nahm es mit sich. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, sachdienliche Hinweise zu dem Dieb werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Gartenlaube fängt Feuer

Nicht richtig entsorgte Grillkohle dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Schussensiedlung in der Steinbeissstraße am Sonntagabend in Brand geraten ist. Der Eigentümer der Laube hatte die offenbar noch zu warme Kohle an der Laube entsorgt. Ein Übergießen mit Wasser verhinderte nicht, dass sich die Glut nochmals entzündete und die Laube in Brand steckte. Der Eigentümer sowie die gerufene Feuerwehr löschten die Flammen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen.

Leutkirch

Nach Kollision mit Landwirtschaftsfahrzeug - Motorradfahrer und Fahrradfahrerin erleiden schwere Verletzungen

Mit schweren Verletzungen mussten ein Motorradfahrer und eine Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 8023 ins Krankenhaus gebracht werden. Der 73 Jahre alte Zweiradlenker war hinter einem Pkw und einem Traktor samt Anhänger von Hinznang nach Frauenzell unterwegs. Als er zum Überholen der beiden Fahrzeuge ansetzte, übersah er, dass der Ackerschlepper nach links in eine Einfahrt abbog. Es kam zur seitlichen Kollision, als sich beide Fahrzeuge auf selber Höhe befanden. Durch den Zusammenstoß wurde der 73-Jährige vom Motorrad geworfen und schlitterte über die Kreisstraße. Seine Maschine rutschte auf einen angrenzenden Fahrradweg und prallte dort gegen die 69-jährige Fahrradfahrerin. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Biker wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 15 Jahre alte Traktorfahrer blieb unverletzt. Der insgesamt entstandene Schaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen.

Leutkirch

Badekleidung in Ferienanlage gestohlen

Aus dem Spa-Bereich einer Ferienanlage bei Urlau hat ein dreister Dieb am Montag Badebekleidung gestohlen. Der Täter nahm insgesamt drei dort liegende Bikinis mit sich und steckte diese ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat, sodass der 25-Jährige schnell ermittelt war. In seiner Tasche fand die Polizei das Diebesgut, das daraufhin an seine Eigentümer zurückgegeben werden konnte. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu.

Wangen

Zeugen nach Auseinandersetzung auf Fußballplatz gesucht

Das Polizeirevier Wangen ermittelt, nachdem es am Montag zwischen 20 und 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf dem Fußballplatz Gehrenberg am Südring gekommen sein soll. Ein 30 Jahre alter Mann soll während eines Fußballspiels von mehreren anderen angegriffen und verletzt worden sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 10 Uhr die Scheibe eines in der Rossinistraße geparkten Opel Vectra eingeschlagen. Die Täter schlugen mit einem spitzen Gegenstand auf die Scheibe ein, die daraufhin auf der gesamten Fläche riss. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die Hinweise zu den Verantwortlichen für die Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/984-0 zu melden.

Baindt

Auto zerkratzt

Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro haben Unbekannte in der Froschstraße zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, an einem geparkten VW Passat verursacht. Die Täter zerkratzten eine Seite des Wagens mit diversen Zeichen. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wilhelmsdorf

Auto brennt

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr nach Rotäcker bei Zußdorf ausgerückt. Aus noch unbekannter Ursache hatte dort der Motorraum eines schwarzen Mercedes zu brennen begonnen. Dessen Eigentümer hatte den Wagen kurz zuvor beweget und war zum Brandausbruch im Begriff, den Wagen zu reinigen. Er sowie die Feuerwehr kümmerten sich um das Feuer. Der entstandene Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Pkw musste im Nachhinein abgeschleppt werden.

