Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Straßenbahn sorgte am Morgen für Behinderungen auf Leipziger Straße

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Der Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einer Straßenbahn auf der Leipziger Straße, kurz vor der Sandershäuser Straße, sorgte am heutigen Freitagmorgen für Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in Richtung Innenstadt. Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost berichten, war es gegen 8 Uhr zu dem Unfall gekommen. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge, war der 35 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges von einem Baustellengrundstück im Bereich der Hausnummer 127 nach rechts auf die Leipziger Straße in Richtung Innenstadt eingefahren. Dabei ragte die Zugmaschine auf die Straßenbahnschienen, weshalb er anhalten musste. Die von links kommende und ebenfalls in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn war anschließend jedoch mit der Zugmaschine des Sattelzuges zusammengestoßen, wodurch der Sattelzug noch einige Meter weitergeschoben wurde. Die beiden Fahrer, der 35-jährige Lkw-Fahrer aus Kaufungen sowie der 21-jährige Straßenbahnfahrer, blieben unverletzt. Ob sich möglicherweise Fahrgäste in der Straßenbahn verletzten, ist unklar, da diese bei Eintreffen der ersten Streife größtenteils nicht mehr vor Ort waren. Fahrgäste, die möglicherweise bei dem Unfall verletzt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Verkehr wurde an blockierter Unfallstelle vorbeigeführt

Bei dem Unfall waren sowohl die Straßenbahn als auch der Sattelzug erheblich beschädigt worden und konnten ihre Fahrt nicht mehr eigenständig fortsetzen. Deswegen waren beide stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Leipziger Straße zunächst für den Kraftfahrzeugverkehr blockiert. Um die einsetzenden Verkehrsbehinderungen für den Berufsverkehr in Richtung Innenstadt so gering wie möglich zu halten, leiteten die eingesetzten Beamten den Verkehr zunächst einspurig über die stadtauswärts führende Gegenfahrbahn und im weiteren Verlauf über die Straßenbahngleise an der Unfallstelle vorbei. Der beschädigte Sattelzug konnte schließlich auf das Grundstück zurückgesetzt werden. Die Straßenbahn wurde von der Unfallstelle weggeschleppt. Gegen 9:10 Uhr war die Straße wieder komplett frei. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell