Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - 7 leichtverletzte Personen nach Gaffer-Unfall

Sprockhövel (ots)

Am 27.04.2024 gegen 22:50 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung einen Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Einmündung Querspange/A43 in Sprockhövel auf. In Höhe der Unfallstelle hielt eine 43-jährige aus Hattingen mit ihrem PKW an der Rotlicht zeigenden LZA Querspange/A43 in Fahrtrichtung Sprockhövel an. Ein 29-jähriger Hattinger war durch die o.g. Unfallaufnahme derart abgelenkt, dass er sowohl das Rotlicht, als auch den Wagen der 43-jährigen übersah und ungebremst auffuhr. Der Unfallverursacher und seine 26-jährige Beifahrerin wurden hierbei genauso leicht verletzt, wie die 5 Insassen des anderen PKW (davon zwei Kleinkinder). Alle Personen wurden Krankenhäusern zugeführt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell