POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht vor dem Hohenstaufensaal

Annweiler (ots)

Am 20.01.2024 parkte ein 25-jähriger BMW-Fahrer seinen PKW vor dem Hohenstaufensaal in Annweiler. Am 21.01.2024 musste er einen Schaden im Frontbereich des PKW BMW feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich augenscheinlich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten anthrazitfarbene Lacksplitter vom unfallverursachenden PKW aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

