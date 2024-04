POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich eines Infostandes der AfD und einer Kundgebung des VVN/BdA "Nie wieder ist jetzt"

Rövershagen (Landkreis Rostock) (ots) - Am 11.04.2024 kam es kurz nach 14:00 Uhr auf der Bahnstrecke Rostock - Stralsund zu einem Unfall. Der 26-jährige syrische Geschädigte überquerte die Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle und wurde von einem in Richtung Rostock fahrenden ICE erfasst. Der Geschädigte zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der ICE befuhr die Strecke zum Zeitpunkt des Unfalls mit ca. 120 km/h. Die ...

