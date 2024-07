Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240722.1 Kiel: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Ellerbek zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stach eine Frau in einer Wohnung mehrfach auf einen Mann ein, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Die Frau wurde festgenommen.

Kurz nach 04:00 Uhr rief der 27 Jahre alte Mann selbst den Notruf und teilte mit, dass er in seiner Wohnung in der Wahlestraße von einer ebenfalls dort wohnenden 29-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sei. Die Tatverdächtige flüchtete nach der Tat. Sie wurde gegen 07:30 Uhr im Stadtteil angetroffen und festgenommen. Ein hinzugezogener Amtsarzt wies sie in eine Fachklinik ein. Der Mann kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Der 27-Jährige konnte aufgrund seiner Verletzungen noch nicht von der Mordkommission vernommen werden. Daher können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben über Hintergründe der Tat sowie den Beziehungsstatus der beiden Personen gemacht werden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

