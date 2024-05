Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag (26.05.2024) in der Bebelstraße ereignet hat, ist ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Ein 77 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 13.00 Uhr in der Bebelstraße Richtung Schloßstraße unterwegs. Auf Höhe der Claudiusstraße bog er offenbar verbotswidrig nach links ab und stieß hierbei mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammen, die in Richtung Hedelfingen unterwegs war. Der 77-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

