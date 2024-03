LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Neuhaus am Rennweg (ots) - Im Neuhäuser Ortsteil Lichte kam es am 02.03.2024 zu einem Diebstahl von vier Möbelstücken. Die anwesenden Geschädigten luden hierbei zunächst einige Küchenmöbel in ein Mehrfamilienhaus in der Saalfelder Straße. Im Anschluss hielten die Herren eine ausgiebige Zigarettenpause ein, nach deren Abschluss sie feststellen mussten, dass vier Schrankmöbel entwendet wurden. Die Schränke wurden zuvor im Hofbereich des Wohnobjektes abgestellt. ...

