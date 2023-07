POL-COE: Lüdinghausen, Kurt-Schumacher-Straße/ Betrunken Transporter gefahren

Coesfeld (ots) - In Herbern wollten Einbrecher am Dienstag (04.07.23) in ein Haus an der Straße In den Geistgärten einbrechen. Zwischen 6.45 Uhr und 18 Uhr gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzuhebeln. Anders an der Straße Wiedau in Davensberg. Dort hebelten Unbekannte ein Fenster auf. Derzeit steht nicht fest, ob sie etwas gestohlen haben. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag (30.06.23) und 13.30 Uhr am ...

