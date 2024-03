Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld/ Lothra (ots)

Am Samstag, gegen 04:15 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Lothra ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Skoda kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen dort abgeparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin einen Wert von über 1,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell