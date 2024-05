POL-S: Graffiti-Sprayer unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend (23.05.2024) in einem Supermarkt an der Unterländer Straße ein Feuer ausgebrochen. Anwohner meldeten den Brand gegen 22.15 Uhr. In dem Geschäfts- und Wohngebäude entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Alle Bewohner blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

