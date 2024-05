Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Streit schwer verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (23.05.2024) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Wohnung an der Nauheimer Straße einen 35-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die beiden Männer gegen 22.10 Uhr in der Wohnung zunächst verbal aneinander. Nachdem sich der Streit in einen Hinterhof verlagert hatte, verletzte der Tatverdächtigen seinen Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Rettungskräfte kümmerten sich um den 35-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein 27 Jahre alter Mann, der bei der Auseinandersetzung mutmaßlich dazwischen ging, erlitt leichte Verletzungen. Die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (24.05.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

