POL-S: Brand im Supermarkt

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (23.05.2024) in der Bachstraße hat sich ein 34 Jahre alter Renault-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44-jähriger Mann war gegen 21.40 Uhr mit seinem Polestar in der Bachstraße Richtung Heerstraße unterwegs. An der Kreuzung Seerosenstraße missachte er ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des 34-Jährigen, der in der Seerosenstraße in ...

mehr