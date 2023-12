POL-EN: Polizeihubschrauber findet Einbrecher

Ennepetal (ots) - Am Dienstag (26.12.2023), in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. In sämtlichen Etagen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Beute können zum jetzigen ...

