Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sondereinsatz des Verkehrsdienstes

Lippstadt (ots)

Der Verkehrsdienst der Soester Polizei hat am gestrigen Dienstag in der Zeit von 6 bis 14 Uhr im Lippstädter Stadtgebiet einen Sondereinsatz durchgeführt. An wechselnden Standorten und insbesondere im Bereich von Unfallhäufungsstellen kontrollierten die Beamten insgesamt 131 Personen und 127 Fahrzeuge. Darüber hinaus wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insbesondere wurde der Fokus auf Fahrrad- und Pedelecfahrende gelegt. Sowohl Fehlverhalten von und auch gegenüber den Zweiradfahrern wurden geahndet und in verkehrsdidaktischen Gesprächen thematisiert. Im Ergebnis fertigten die Beamten sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen, unter anderem wegen des verbotswidrigen Benutzens eines Mobiltelefons. Außerdem wurden 100 Verwarnungsgelder erhoben. Darunter 66 Geschwindigkeitsverstöße, vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und weitere sonstige Verstöße. Der Verkehrsdienst wird auch zukünftig regelmäßig Sondereinsätze im Lippstädter Stadtgebiet durchführen, die Verkehrsteilnehmer in Gesprächen sensibilisieren und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung konsequent ahnden.(dk)

