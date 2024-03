Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ermittlungskommission Prio erneut erfolgreich

Soest (ots)

Die seit November 2023 eingerichtete Ermittlungskommission (EK) Prio der Soester Kriminalpolizei, konnte erneut einen Erfolg verbuchen. Nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit der EK Prio wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg nun ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Arnsberg gegen einen 30-jährigen Algerier erlassen. Gegen den 30-Jährigen wurde allein im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Soest wegen 22 Straftaten ermittelt. Hierbei handelte es sich um Sachbeschädigungen, Diebstahlsdelikte, gefährliche Körperverletzung und Widerstände gegen Polizeibeamte. Der Algerier, der zwar in der ZUE Soest wohnhaft ist, derzeit jedoch überwiegend in Niedersachsen aufhältig ist, konnte am gestrigen Dienstag von Beamten der EK Prio in Soest festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell