Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebstahl lohnt sich nicht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Mitte-

Donnerstagnachmittag, 02.11.2023, wurden zwei Ladendiebe auf frischer Tat erwischt. Der Whiskey- und der Kleider-Dieb sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Ein 25-Jähriger verließ gegen 15:40 Uhr einen Supermarkt in der Gütersloher Straße und löste dabei den Diebstahlsalarm am Ausgang aus. Als eine Mitarbeiterin in den Rucksack des Mannes schauen wollte, lehnte er dies ab. Die hinzugerufenen Polizisten fanden in dem Rucksack des 25-Jährigen das Diebesgut, vier Flaschen Whiskey.

Die eingesetzten Streifenbeamten nahmen den Dieb vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben, dass der wohnungslose 25-Jährige bereits wiederholt bei Diebstählen gefasst wurde. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Gegen 16:15 Uhr fasste ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus am Niederwall einen 30-jährigen Dieb. Der Täter hatte sich in dem Geschäft eine Tasche aus der Auslage genommen und diese mit zahlreicher Bekleidung des Geschäftes im Wert von mehreren hundert Euro gefüllt. Anschließend steuerte der Ladendieb mit seiner Beute den Ausgang an, wo er von dem Ladendetektiv aufgehalten wurde. Recherchen der Kriminalbeamten ergaben, dass der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz bereits polizeilich wegen Diebstahl in Erscheinung getreten ist. Auch er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell