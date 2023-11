POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach einer gefährlichen Körperverletzung

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Theesen - Am Donnerstag, 02.11.2023, verhinderte ein 29-jähriger Polizist der Kreispolizeibehörde Lippe einen Betrug, als er privat in einem Supermarkt einkaufte. Betrüger hatten eine Seniorin dazu gebracht, dass sie für einen hohen dreistelligen Betrag Gutscheinkarten für Online-Spiele kaufen wollte. Als der Beamte gegen 14:00 Uhr als Privatkunde in einem Supermarkt in der ...

