Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in einem Supermarkt in der Schützenstraße 15. Eine aufmerksame Kundin war auf einen Mann aufmerksam geworden, der mehrere Waren aus den Regalen entnahm und in seine Manteltasche steckte. Sie informierte daraufhin die Mitarbeiter des Supermarktes, die den Mann ansprachen, nachdem er den Kassenbereich passierte, ohne die eingesteckten Waren bezahlt zu haben. Der bislang unbekannte Mann reagierte sofort aggressiv und schubste beide Mitarbeiter unsanft zur Seite. Beide blieben unverletzt. Anschließend entfernte sich der alkoholisierte Dieb mitsamt seiner Tatbeute vom Gelände des Marktes. Er kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt, schmales Gesicht, Stoppelbart. Bekleidet war der Mann mit einem roten, verschmutzten Mantel, mit schwarzen Applikationen an den Schultern sowie schwarzen Turnschuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell