Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall zwischen Trecker, Fußgänger und Radfahrer

Welver (ots)

Am 08.03.2024, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Hammer mit seinem Trecker den Sägemühlenweg in Welver-Schwefe, während zwei Fußgänger in gleiche Richtung gingen.

Die Fußgänger blieben rechts am Feldwegrand stehen, damit der Trecker sie sicher passieren konnte. Zur gleichen Zeit kam den Beteiligten ein 79-jähriger Radfahrer entgegen. In Höhe des Treckers schob dieser sein Rad und ging linksseitig am Trecker entlang. Um dem Radfahrer ein wenig Platz zum passieren einzuräumen, bewegte der Treckerfahrer sein Gefährt ein wenig Richtung Fußgänger.

Dabei kam ein Reifen des Anhängers des Treckers den Fußgänger so nahe, dass diese einen weiteren Schritt nach hinten taten, wobei sie in den angrenzenden Wassergraben fielen. Hierbei verletzte sich eine 86-jährige Soesterin leicht am Hinterkopf.

