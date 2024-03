Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wasserzähler entwendet

Lippstadt (ots)

Am 08. März in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 06:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine größere Menge Wasserzähler von dem Gelände der Stadtwerke in Lippstadt, auf der Bunsenstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Dort schlugen sie eine Scheibe einer Halle ein und entwendeten über eine Tonne Wasserzähler in Körben der Stadtwerke. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

